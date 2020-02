Zanetti: “Barcellona-Inter del 2010? Solo cosÃ¬ potevamo giocarci le carte”

Zanetti: “Barcellona-Inter del 2010? Solo così potevamo giocarci le carte”

Zanetti ha parlato con RMC Sport in Francia per un documentario dal titolo Mourinho: le film, dedicato ovviamente all’allenatore portoghese. Uno dei passaggi riguarda Barcellona-Inter del 28 aprile 2010, quando i nerazzurri conquistarono la finale di Champions League con un’impresa leggendaria.

UN POSTO NELLA STORIA DEL CALCIO – Barcellona-Inter, ritorno delle semifinali di Champions League 2009-2010, resta una partita indimenticabile per tutti. Javier Zanetti, capitano quella sera al Camp Nou, torna sul match e su come José Mourinho preparò la difesa del 3-1 dell’andata: «Rispettando sempre l’avversario che eravamo di fronte. Era il Barcellona, però sapevamo che soltanto così ci potevamo giocare le nostre carte per andare in finale. Già era difficile affrontare il Barcellona undici contro undici, immaginiamo dopo venti minuti che viene espulso Thiago Motta. Affrontare questo Barcellona, con questi giocatori e con un uomo in meno, era molto complicato».