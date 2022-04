San Siro, dal Comune arriva il bando per il dibattito pubblico: cifre e dettagli

Secondo quanto riporta il portale Calcio e Finanza, il Comune di Milano ha lanciato il bando per il dibattito pubblico legato a San Siro. In attesa dell’aggiornamento del piano da parte dei club.

NUOVO BANDO – 250mila euro e sei mesi, questi i dettagli del bando per il dibattito pubblico legato a San Siro lanciato dal Comune di Milano. La progettualità proposta prevede la trasformazione urbana di una vasta area di proprietà comunale, dove è prevista la realizzazione di un nuovo impianto. In questi sei mesi di tempo bisognerà predisporre e gestire un piano per informare i cittadini, presentando la documentazione necessaria. Si attendono ora gli aggiornamenti dei due club interessati, ovvero Inter e Milan.

Fonte – Calcio e Finanza