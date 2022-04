FOTO – Gosens sorridente con un compagno: «Sei un ragazzo divertente!»

Gosens è carico per la sua prima partita dal 1′. Inzaghi infatti è orientato a risparmiare Perisic, che partirà in ritardo per La Spezia per un permesso speciale (vedi articolo). Intanto il tedesco su Instagram fa un complimento a un compagno

ALLEGRIA – Robin Gosens è pronto a scendere in campo dal 1′ in Spezia-Inter, sfida in programma domani al Picco alle ore 19.00 (QUI le ultime). Il tedesco, che finora ha giocato solo qualche spezzone di partita, è migliorato a livello di forma ed è carico per questo rovente finale di stagione. Intanto su Instagram ride e scherza con Hakan Calhanoglu, al quale rivolge un complimento.

“Sei un ragazzo divertente”, scrive Gosens al turco.