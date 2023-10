La Sampdoria pareggia ad Ascoli: Esposito decisivo senza segnare

Ascoli-Sampdoria termina 1-1. I blucerchiati, dopo due sconfitte consecutive, trovano un punticino sul campo dei marchigiani. Esposito in aiuto di Pirlo

KO EVITATO − La Sampdoria di Andrea Pirlo e dei due prestiti Inter Sebastiano Esposito e Filip Stankovic è ospite dell’Ascoli. I blucerchiati, in crisi nerissima – due punti nelle ultime sei partite giocate – va a caccia di una vittoria che manca addirittura dalla prima giornata di campionato contro la Ternana. Dal 1′ solo Esposito, in panchina il figlio d’arte, al suo posto Ravaglia in porta. Primo tempo equilibrato, che si sblocca solamente nel recupero con l’ex Udinese Nestorovski a trovare il tap-in vincente su assist di Falasco. La ripresa della Sampdoria arriva ad inizio ripresa con Borini, che non sbaglia dal dischetto. Bravo l’interista Esposito a procurarsi il penalty su fallo di Caligara. Il match finisce in parità. La Sampdoria trova solo un punticino dopo due sconfitte consecutive. Novanta minuti per Esposito.