Sampdoria-Inter, Barella non si ferma. Perisic il peggiore: le pagelle – CdS

In Sampdoria-Inter, secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, Barella è il migliore dell’Inter. Male invece Ivan Perisic.

LE PAGELLE – Sampdoria-Inter, in gol Lautaro Martinez e Federico Dimarco, quest’ultimo migliore in campo insieme a Nicolò Barella. Voto 7 per entrambi: il difensore calcia un missile di rara precisione che sblocca il risultato, bene anche in difesa. Nicolò Barella, invece, corre per tutto il campo e pennella l’assist per il 2-1. Male, invece, la prestazione di Ivan Perisic: 5. Il croato patisce Candreva che lo attacca, e da inizio ripresa non manda in porta Dzeko sciupando un’occasione colossale.

Fonte: Corriere dello Sport