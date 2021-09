Orsato, manca un giallo a Candreva. Colley fallo al limite: la moviola – CdS

Orsato torna ad arbitrare l’Inter, voto sufficiente per l’arbitro. Secondo il Corriere dello Sport, però, manca un giallo a Candreva e non solo.

LA MOVIOLA – Orsato, ritorno soft con l’Inter ma sono diversi i casi da analizzare. Il primo è il contatto tra Colley e Lautaro Martinez: la manata c’è ma l’argentino ci mette del suo per finire a terra. Con questo metro, precisa il quotidiano romano -, è molto più fallosso il contatto fra Calhanoglu e Damsgaard. Manca un giallo ad Antonio Candreva, nonostante Orsato sia vicino: mentre l’ex Inter parla con Spicciariello, uno dei preparatori di Inzaghi, gli lancia debolmente il pallone sulla faccia: per il rosso manca la violenza. Giusto non concedere rigori: nel primo caso Skriniar tocca il pallone che finisce sul braccio di Adrien Silvia, nel secondo, invece, Candreva si lascia cadere su Dumfries.

Secondo il Corriere dello Sport, voto 6 a Orsato.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna