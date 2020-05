Sampdoria, concessi gli allenamenti individuali ai calciatori: la data

Anche la Sampdoria, in serata, ha deciso come e quando seguire l’apertura agli allenamenti decisa in giornata (vedi articolo). I blucerchiati, che hanno avuto diversi tesserati contagiati dal Coronavirus, non lo faranno però già dalla giornata di domani.

SI RIPARTE – “L’U.C. Sampdoria S.p.A. comunica che, viste

– la direttiva del Ministero dell’Interno n. 15350/117 del 03 maggio 2020; e

– l’ordinanza del presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 25/2020 del 3 maggio 2020,

a partire dal 6 maggio 2020 sarà consentito ai calciatori della prima squadra solo lo svolgimento facoltativo di attività sportiva individuale presso il centro sportivo Gloriano Mugnaini di Bogliasco”.

Fonte: Sampdoria.it