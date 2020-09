Sampdoria-Benevento, Candreva subito titolare: ruolo ‘diverso’

Condividi questo articolo

Antonio Candreva

Alle ore 18.00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova, è in programma il calcio d’inizio di Sampdoria-Benevento. Tra i blucerchiati scenderà subito in campo dal primo minuto Antonio Candreva dopo il suo addio all’Inter.

SUBITO TITOLARE – Pronti, via e subito in campo dal primo minuto. Antonio Candreva partirà infatti da titolare in Sampdoria-Benevento, sfida in programma alle 18.00. L’esterno blucerchiato, dunque, viene subito lanciato nella mischia dal tecnico Claudio Ranieri, dopo il suo arrivo dall’Inter ufficializzato solo pochi giorni fa. Ruolo più offensivo e meno di copertura rispetto a quanto fatto lo scorso anno in nerazzurro, dal momento che il tecnico dei blucerchiati ha optato per un 4-4-2. Il numero 87, dunque, agirà sempre sulla fascia, ma con meno compiti difensivi.