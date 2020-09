Inter-Fiorentina (Serie A): la probabile formazione dell’Inter di Conte

La probabile formazione di Conte

Inter-Fiorentina è in programma oggi a partire dalle ore 20.45. Partita valida per la seconda giornata del Campionato Italiano di Serie A, nonché debutto stagionale ufficiale nerazzurro. Mercato ancora aperto ma già qualche novità a disposizione per iniziare. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – L’assenza più pesante è in difesa, vista la squalifica di de Vrij “ereditata” dalla passata stagione. Ovviamente assente anche l’infortunato Vecino a centrocampo. Non ci saranno neanche i tre esuberi non iscritti nella Lista Serie A (Asamoah, Joao Mario e Longo). Così come Vagiannidis e Bakayoko, in attesa di sistemazione. Assenti anche il portiere Stankovic, oggi in campo con la Primavera.

MODULO – Le prove fatte da Conte nelle due-tre amichevoli estive di pre-campionato riprendono quelle del post-lockdown, pertanto ci si aspetta l’Inter con il trequartista. A prescindere da chi scenderà in campo, il 3-4-1-2 è soluzione più quotata.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Praticamente fatta la linea a tre a copertura del capitano Handanovic tra i pali. In mezzo agirà Bastoni, favorito su tutti gli altri centrali, mentre D’Ambrosio sul centro-destra e la novità Kolarov sul centro-sinistra completeranno il pacchetto difensivo. Solo panchina per Skriniar, attualmente al centro di alcune voci di mercato.

CENTROCAMPO – Più di un dubbio in mezzo al campo. Sulle fasce ci sono tre nomi per due maglie, con Hakimi a destra e Perisic a sinistra in vantaggio sul jolly Young. Sulla linea mediana sicuro del posto Barella, mentre Brozovic è in ballottaggio con Gagliardini, che potrebbe avere la meglio. In posizione più avanzata Eriksen dovrebbe essere preferito a Sensi. Inizierà dalla panchina l’ultimo arrivato Vidal

ATTACCO – Nessun dubbio in avanti. Torna la coppia formata da Lukaku e Lautaro Martinez con Sanchez pronto per la staffetta nella ripresa. Rientra sedendosi in panchina Pinamonti.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà la Fiorentina: Handanovic; D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Radu; Ranocchia, Skriniar, Pirola; Young, Dalbert, Brozovic, Nainggolan, Vidal, Sensi; Sanchez, Pinamonti.