Sala: «Io sistemerei San Siro, Inter e Milan hanno in mente altro»

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è tornato a parlare di San Siro. Lo ha fatto a margine della premiazione per l’Ambrogino d’oro.

STADIO – Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è tornato sulla questione riguardante San Siro, dicendo la sua su cosa preferirebbe fare: «La mia ipotesi preferita era e continua a rimanere il mettere a posto San Siro ma se le squadre non ne vogliono sapere, io non è che posso ledere i loro diritti». Queste le parole del sindaco, secondo quanto riporta Calcio e Finanza. Nel frattempo il Comune è al lavoro per elaborare il proprio dossier. Con 60 giorni di tempo a disposizione dall’invio della relazione finale sul dibattito pubblico, realizzata dal coordinatore Andrea Pillon.