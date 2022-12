Inter-Gzira United lascia un neo: difesa da registrare sui piazzati

Inter-Gzira United ha portato una conferma in negativo a Simone Inzaghi. Si tratta delle difficoltà nelle marcature sui calci piazzati.

SEGNALI DA COGLIERE – Le amichevoli del ritiro invernale, una novità portata dal Mondiale in Qatar, lasciano il tempo che trovano. Questo però non significa dover del tutto ignorare i segnali che forniscono. Come visto anche in estate, non si deve chiudere gli occhi sui problemi. Perché poi non si risolvono per magia e ce li si trascina dietro nelle partite vere. L’Inter quindi deve ancora lavorare sulla sua fase difensiva.

ULTERIORE CONFERMA – Anche con lo Gzira United è arrivato un gol al passivo. Malgrado giocasse più o meno la difesa titolare. Ma è più significativo il modo specifico. La rete di Jefferson è arrivata su calcio d’angolo. Una fattispecie in cui l’Inter sta soffrendo da tutta la stagione. I quattro gol al passivo subiti da piazzato sono il terzo peggior dato in A. E l’ultima partita prima della sosta con l’Atalanta ha mostrato diverse difficoltà specifiche proprio nel marcare in queste situazioni. Con più di un’occasione per i bergamaschi, non concretizzata solo per parate di Onana o errori avversari. Il problema quindi va ben oltre un’amichevole. E va trattato con attenzione.