Inter, l’amichevole con il Salisburgo occasione importante per tre riserve

Oggi pomeriggio alle 18 l’Inter scenderà in campo nella seconda amichevole di questa sosta contro il Red Bull Salisburgo. Questo ciclo di amichevoli, nelle quali mancheranno alcuni titolari, possono essere occasioni importanti per chi cerca di guadagnare posizioni nelle gerarchie di Inzaghi.

TEST IMPORTANTE − L’Inter da pochi giorni ha iniziato la preparazione in vista della ripresa del campionato il 4 gennaio. Dopo la prima amichevole vinta per 6-1 contro lo Gzira United, i nerazzurri nel pomeriggio sfideranno il Red Bull Salisburgo. Questa amichevole sarà importantissima per la squadra, che vuole cercare la migliore condizione possibile verso la gara con il Napoli. Inoltre con gli austriaci può essere una grande occasione per alcune riserve che, nel 2023, vorranno dimostrare di meritare più spazio.

OBIETTIVO RICONFERMA − In particolare gli occhi si Simone Inzaghi saranno puntati su Robin Gosens, sul quale aleggia l’ombra del mercato di gennaio. Il tedesco però vuole fare bene con la maglia dell’Inter e cercherà di sfruttare al massimo i minuti che avrà in questa fase di preparazione. Contro lo Gzira l’esterno nerazzurro è stato autore di una buona prova condita anche da un gol. Se continuerà a far intravedere segnali di crescita, la riconferma potrebbe non essere poi così utopica.

Asllani e Bellanova alla ricerca di più spazio nell’Inter

ALLA RICERCA DI SPAZIO − Come Gosens, anche Kristjan Asllani e Raoul Bellanova vogliono convincere Inzaghi a concedere loro più spazio nel 2023. L’esterno italiano nel finale della prima parte di stagione è parso molto in crescita. Crescita che si è vista anche nella prima uscita della preparazione, nella quale è andato anche in gol. Pure Asllani ha fatto intravedere buone cosa con lo Gzira e vuole continuare a ben figurare contro il Salisburgo. Se questi tre calciatori continueranno a far vedere questo atteggiamento positivo, potranno sicuramente trovare più spazio già da gennaio. L’Inter spera di poter contare sul loro apporto per lottare su più fronti e tentare una insperata rimonta in classifica in Serie A.