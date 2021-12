Sala: «Inter e Milan, ho fatto rispettare regole ma sistema calcio rifletta»

Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, in occasione dell’Ambrogino d’oro, ha parlato di come il calcio sia un sistema in difficoltà e delle sue relazioni con Inter e Milan

PROBLEMA − Sala riflette sulle difficile condizioni su cui vige il calcio: «Il calcio è importantissimo, lo si vede da questo dibattito che c’è sullo stadio. Per me è una parte molto relativa dei miei pensieri, a me preoccupa più la pandemia e la salute della gente. Ma il calcio è cosi, ovviamente non si può nascondere l’importanza del calcio per Milano, provatelo a dire agli albergatori sull’importanza di vedere Inter e Milan in Champions League. Dal mio punto di vista, sulla relazione con le due squadre, cerco sempre di far rispettare le regole e credo di averlo fatto con lo stadio ma anche di capire i loro problemi. Il calcio è materia strana oggi, molte squadre perdono tanti soldi ed è difficile che il calcio possa continuare ad andare avanti nelle stesse condizioni promettendo una serie di cose. Noi stiamo aiutando le squadre ma queste devono trovare delle soluzioni. Ci sono ingaggi totalmente folli, anacronistici. È un problema che riguarda 10 grandi squadre europee non 500. Se il calcio non troverà un modo di contenere certe spese, le commissioni agli agenti, non ci saranno diritti televisivi o prezzi dei biglietti che li giustificheranno. Queste società devono riflettere insieme, altrimenti è difficile pensare ad un futuro roseo».