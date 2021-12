Camano (Ag. Lautaro Martinez): «Felice di aver rinnovato con l’Inter»

L’agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, ha parlato entusiasta su Sky Sport da Madrid del rinnovo del Toro. L’argentino si trova molto bene all’Inter

CONTENTI − L’agente Camano è entusiasta del rinnovo del Toro argentino: «Lautaro Martinez credo sia molto felice di aver rinnovato il contratto con l’Inter. Molto felice perché il suo futuro è legato a quello dell’Inter. Siamo tutti felici». Il giocatore si è legato all’Inter fino al 2026. Il Toro, al momento, ha segnato otto gol in stagione, tutti in campionato. Manca ancora la rete in Champions League, l’ultimo a Madrid lo scorso anno.