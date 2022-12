Saelemaekers: «Crediamo allo Scudetto, ogni gara per noi sarà una finale»

Saelemaekers, centrocampista del Milan, ha parlato direttamente dal ritiro rossonero di Dubai. Il belga è rivale insieme insieme a Inter e Juventus del Napoli. Crede ancora allo Scudetto

RIPARTENZA − Alexis Saelemaekers crede ancora al titolo nonostante gli otto punti di distacco dal Napoli. Le sue parole a Sky Sport: «Ci stiamo preparando bene per ricominciare nuovamente la stagione. Siamo pronti per riprendere il cammino in campionato. Scudetto? Noi ci crediamo. Dobbiamo prendere ogni partita come una finale, fino alla fine, e vediamo dove arriveremo a fine stagione». Oltre al campionato, il Milan si giocherà contro l’Inter il primo trofeo dell’anno: la Supercoppa Italiana il 18 gennaio.