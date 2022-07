Sabatini: «Utile Inter solo con addio Skriniar, se resta che fai con Bremer?»

In casa Inter si lavora all’acquisto di Bremer e al possibile addio di Skriniar. In collegamento su Radio Sportiva, Sandro Sabatini esclude la permanenza dello slovacco sia per questioni economiche che tecniche

QUESTIONI DIFENSIVE − Sabatini analizza il reparto difensivo dell’Inter con l’arrivo di Bremer e l’ipotetica permanenza di Skriniar: «In questa sessione, l’Inter deve fare un attivo. Lo può fare senza Milan Skriniar? Obiettivamente, non vedo una possibilità senza vendere lui a meno che non vendano Niccolò Barella o Lautaro Martinez, dunque un big. Steven Zhang ha chiesto di chiudere con un attivo di una cinquantina di milioni. Se non vendi Skriniar che ci fai con Gleison Bremer? Gioca al posto di Stefan de Vrij o Alessandro Bastoni? Non sono lo stesso ruolo. Bremer al posto di Skriniar ok, Skriniar con Bremer no».