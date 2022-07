Sconcerti: «L’Inter non prende Dybala perché non può ma gli servirebbe»

Mario Sconcerti, durante il suo breve editoriale su Calciomercato.com, ha ragionato su Paulo Dybala. L’attaccante è ormai prossimo a diventare un giocatore della Roma. L’Inter lo ha mollato ma non per questioni tecniche a detta del giornalista

NON SE LO PUÒ PERMETTERE − Sconcerti sostiene che l’Inter non abbia preso Dybala non per una questione tecnica: «Non è nemmeno vero che l’Inter non abbia bisogno di Dybala. Se non lo prende è perché non può, non per il numero di attaccanti a disposizione. Dybala va preso adesso perché il momento è solo questo e servirà comunque per i prossimi 4/5 anni. L’Inter ha due attaccanti che vanno a scadenza di contratto (Dzeko e Sanchez), più Lukaku in prestito. Dybala servirebbe eccome, se poi non puoi permettertelo è un altro dato, ma non un dato tecnico, di opportunità di squadra».