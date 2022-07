Bremer-Inter, pronta offerta Juventus più elevata in un caso

L’Inter tenterà di chiudere oggi nell’incontro con il Torino l’operazione Gleison Bremer, difensore su cui ci sarebbe ora anche la Juventus.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito, dopo la cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco, la Juventus deve trovare un sostituto del difensore olandese. Tra i nomi in cima alla lista ci sarebbe Gleison Bremer, su cui ci sarebbe anche l’Inter. Nella giornata di oggi ci sarebbe un incontro tra il club nerazzurro, il Torino e gli agenti del brasiliano per tentare di chiudere l’operazione. Tuttavia se la società meneghina non dovesse riuscirci, i bianconeri sarebbero pronti a inserirsi con un’offerta più elevata sia ai granata che al centrale per prendere il giocatore.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com