Sabatini: «Le tre migliori Inter? Due alla pari. Gioco Allegri non ‘passato’»

Il giornalista Sabatini indica tre annate della storia dell’Inter da ricordare. Da Microfono Aperto su Radio Sportiva, dopo la sconfitta di ieri della Juventus col Benfica, non vede il gioco di Allegri superato.

IL PARAGONE – Sandro Sabatini mette a confronto la Juventus e le altre italiane impegnate in Champions League: «Le azioni spettacolari del Napoli o dell’Inter sono di ripartenza. Se per “bel gioco” di Massimiliano Allegri si parla di difesa attenta e ripartenza non è passata di moda. Il gioco di Allegri è anche quello di Luciano Spalletti e tutti, però un conto è quando la squadra è compatta e la difesa arretra meno. Un altro con assenze e tutto».

AL TOP – Sabatini fa poi una scelta: «Le tre migliori Inter della storia? La Grande Inter del 1964-1965, e sono poche ad avere l’appellativo di “grande”. Quella del Triplete, perché non lo puoi dimenticare, la metterei alla pari. Per il terzo posto scelgo quella del 97-98, anziché quella del record di punti 88-89, perché è stata quella più iconica a cui si erano affezionati tantissimo i tifosi. Era l’Inter più iconica perché aveva Ronaldo centravanti e Gigi Simoni in panchina, una squadra “pane e salame” con il giocatore più forte al mondo».