Moretto: «Skriniar, PSG non lascia pista. La promessa al difensore Inter»

Matteo Moretto ha parlato di Milan Skriniar, difensore centrale slovacco di proprietà dell’Inter ancora nel mirino del PSG.

PISTA – Queste le parole su Twitter da parte di Matteo Moretto su Milan Skriniar, difensore centrale slovacco di proprietà dell’Inter ancora nel mirino del PSG. “Il PSG non lascia la pista che porta a Milan Skriniar. Il difensore dell’Inter è stato l’obiettivo principale dei parigini durante il mercato estivo appena concluso, ma Luis Campos non è riuscito a vincere la resistenza degli italiani“.

PROMESSA – Moretto ha aggiunto in altri due tweet sul futuro di Skriniar. “L’ultima giornata di mercato è stata pazzesca: il PSG ci ha provato fino alla fine, raggiungendo una cifra vicina ai 60M fissi. Nasser Al-Khelaïfi ha parlato direttamente con Zhang e il giocatore, ma l’Inter non ha voluto farlo partire. La direzione sportiva ha rifiutato categoricamente. Il proprietario del club francese va matto per il difensore e gli ha promesso che farà un’offerta economica all’Inter a gennaio, anche se il giocatore potrebbe firmare gratuitamente se non rinnoverà il contratto che scade nel 2023“.

Fonte: Twitter Matteo Moretto