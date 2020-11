Sabatini: “Poso il fiasco, ma stupito dai cambi di Conte! Rosa Inter, due 0”

Sandro Sabatini

Sabatini risponde alle parole di Conte (vedi articolo) e lo fa criticando l’allenatore dell’Inter. Secondo il giornalista, ospite di “Pressing Serie A” su Italia 1, ci sarebbero diversi errori nella gestione dei giocatori in questo periodo.

TROPPI ERRORI – Sandro Sabatini risponde a tono: «Io poso il fiasco e tutto quello che dice Antonio Conte, perché secondo me non è solo questione di furore agonistico. Io, su certe sostituzioni in corsa di Conte, resto quantomeno stupito. Poi io non ho mai giocato a pallone, e non me ne intendo, ma quando vedo togliere Lautaro Martinez che ha fatto gol per Romelu Lukaku che non stava in piedi mi chiedo: perché? Noi facciamo il raffronto con l’anno scorso, ma è ancora peggio con due mesi fa. Ad agosto l’Inter batteva lo Shakhtar Donetsk 5-0, ora 0-0, con l’Atalanta aveva vinto 0-2 e ora 1-1. Cos’è cambiato? Questa è la domanda che Conte sta eludendo. Io rovescio grinta e furore agonistico: ma è mai possibile che nella rosa dell’Inter hai due partite decisive, Real Madrid e Atalanta, Marcelo Brozovic e Arturo Vidal giocano 180′ mentre Radja Nainggolan e Christian Eriksen zero. Cosa parli di rosa corta quando fai il dosaggio così? Se Vidal era più fresco magari quel gol lo faceva. Eriksen in UEFA Nations League fa la stessa azione di Vidal e segna».