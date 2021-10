Sabatini: «Per Lukaku l’Inter era la squadra ideale. Il Chelsea? Non mi pare»

Lukaku ha fatto gol ma è uscito sconfitto da Belgio-Francia di UEFA Nations League, con la rimonta dei Bleus da 2-0 a 2-3 nella ripresa (vedi articolo). Sabatini ha criticato su 20 il passaggio dell’attaccante dall’Inter al Chelsea, non ritenendo i londinesi la squadra ideale per lui.

CAMBIO NON FORTUNATO – Sandro Sabatini è dell’idea che Romelu Lukaku abbia sbagliato il cambio di maglia avvenuto a metà agosto, viste le sue caratteristiche: «Lui a campo aperto è devastante. L’Inter di Antonio Conte era la squadra ideale per lui. Il Belgio è comunque una squadra che sa giocare con Lukaku: l’impressione di inizio, sinceramente e sono pronto a essere smentito alla prossima occasione, è che il Chelsea non sia la squadra ideale per le caratteristiche di Lukaku. Questo perché fa un gioco di possesso nella metà campo avversaria. Proprio perché il Chelsea, inevitabilmente, ha poco campo davanti a sé».