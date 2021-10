Inter, comincia la prima notte sudamericana (di 3). Senza Lautaro Martinez

In casa Inter sarà una lunga notte con le partite delle nazionali sudamericane. Questo perché, al netto di Lautaro Martinez che lamenta problemi fisici (vedi articolo), saranno in quattro a giocare.

CINQUE MENO UNO – L’Inter comincia a monitorare le prestazioni dei suoi cinque giocatori chiamati in Sud America per le qualificazioni ai Mondiali. Stanotte si parte all’1, con due partite in contemporanea: Paraguay-Argentina ad Asuncion e Uruguay-Colombia a Montevideo. Nella prima giocherà probabilmente titolare Joaquin Correa, visto il problema fisico di Lautaro Martinez, nella seconda scontata la presenza di Matias Vecino. Al termine delle due gare toccherà al Cile di Alexis Sanchez (al rientro in nazionale dopo tre mesi) e Arturo Vidal. La Roja sarà ospite del Perù a Lima e il match inizierà alle 3 di notte in Italia. Per l’Inter ci sarà da stare attenti anche domenica notte (seconda giornata) e giovedì notte (terza giornata, a trentasei ore dalla Lazio).