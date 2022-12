Sabatini: «Lukaku fuori forma, Lautaro Martinez soffre insieme a Messi»

Sandro Sabatini durante la trasmissione “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha espresso una valutazione sul mondiale dei calciatori dell’Inter. Il giornalista si è soffermato in particolare sulle prestazioni di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, per poi parlare brevemente di Denzel Dumfries e Marcelo Brozovic.

PROBLEMI FISICI E MENTALI − Sandro Sabatini ha espresso una sua valutazione sul Mondiale di Romelu Lukaku: «Lukaku non è in forma. Uno che non ha qualità tecniche di primissimo livello si deve basare anche sulla forma fisica e mentale. A me sembra che lui non sia arrivato lì con la forma fisica adeguata ed ha sentito troppo la pressione. Si è poi trovato in un collettivo, che come raccontano tutti, è arrivato alla resa dei conti o tra vecchia e nuova generazione, tra fiamminghi e valloni come nel ciclismo, questo non lo so. Comunque uno spogliatoio spaccato nel quale l’attaccante dell’Inter si è trovato a, secondo alcune fonti, si è trovato a fare da paciere separando i compagni che volevano azzuffarsi. In questa situazione lui ha evidenziato dei problemi tecnici che magari quando è in forma riesce a nascondere. Insomma per il belga è stato un Mondiale da dimenticare, soprattutto nell’ultima partita con tutti quei gol sbagliati».

PROBLEMA MESSI − Il giornalista ha poi parlato anche delle difficoltà che sta vivendo Lautaro Martinez con l’Argentina: «Lautaro Martinez invece soffre con Messi. Come anche tutti gli attaccanti argentini di questi anni. È successo anche con Ibrahimovic a Barcellona orami dodici anni fa. L’attaccante con Messi trova sempre delle difficoltà. Lui gioca dove gli pare e fa bene a farlo. Soprattutto gioca da nove. Avere un punto di riferimento come Lautaro Marinez e se questo fa dei gol bene, se no diventa quasi d’intralcio per il gioco di Messi. E quindi lui sconta questa situazione come ai tempi l’hanno scontata tanti altri attaccanti».

Sabatini su Dumfries e Brozovic

BENE GLI ALTRI − Sabatini ha anche dato una sua opinione sul Mondiale che stanno disputando Denzel Dumfries e Marcelo Brozovic. Le sue parole: «Per quanto riguarda gli altri interisti, mi è piaciuto molto Dumfries. Brozovic invece sta crescendo, poi vediamo che succederà tra poche ore».