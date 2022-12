Marianella: «Fabbian? Non dico somiglia a Inzaghi, ma ha una qualità!»

Fabbian, giovane e talentuoso centrocampista di proprietà dell’Inter, si sta mettendo in luce alla Reggina con gol e ottime prestazioni (vedi articolo). Secondo Massimo Marianella, intervenuto a Sky Sport, il classe 2003 ha una caratteristica in particolare

QUALITÀ – Giovanni Fabbian si sta mettendo in mostra con la Reggina di Filippo Inzaghi seconda in classifica in Serie B. A suon di gol e assist, il classe 2003 di proprietà dell’Inter stuzzica le fantasie di molti club (vedi articolo). Massimo Marianella non vuole scomodare paragoni importanti ma sottolinea una spiccata qualità del giocatore: «Fabbian ha segnato tutti i gol dall’area piccola. Non dico che somigli a Inzaghi ma secondo me, pur essendo un centrocampista vero, segna da attaccante».