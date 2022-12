Orlando: «Dumfries e Skriniar? No! Piuttosto mi priverei di un attaccante»

Massimo Orlando in un suo intervento sulle frequenze di TMW Radio ha parlato del mercato in uscita dell’Inter. L’ex calciatore preferirebbe privarsi di un attaccante dell’Inter piuttosto che di Denzel Dumfries o Milan Skriniar.

VIA UN ATTACCANTE – Orlando non si priverebbe mai di uno dei difensori nerazzurri: «L’Inter ha sostituito Achraf Hakimi con Denzel Dumfries, però non ti può sempre andare bene. Questo tipo di giocatori sono potenti fisicamente, sempre pericolosi in zona gol con i loro inserimento. Tra un mese riprende il campionato e l’Inter non deve mollare in campionato, quindi al di là dell’offerta irrinunciabile, io aspetterei a privarmi di un giocatore del genere. Di Milan Skriniar vista la sua importanza della difesa non me ne priverei mai. Altro sacrificabile? Se dovessi sceglierei io toglierei Edin Dzeko o Lautaro Martinez».