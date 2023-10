Sabatini: «Inter titolare più debole, Marotta ci prende in giro!»

Sabatini si è espresso sull’Inter e sulle dichiarazioni di Marotta. A detta sua, l’AD nerazzurro si è contraddetto parlando anche della Juventus.

PRESI IN GIRO − A Radio Radio, Sandro Sabatini, sui nerazzurri e le parole di Beppe Marotta: «La formazione dell’Inter titolare è più debole di quella dell’anno scorso perché non c’è più Onana, Skriniar, Brozovic, Lukaku e Dzeko, ma come organico è migliorata, soprattutto in panchina, che è molto più forte. Marotta secondo me ha preso tutti in giro, facendo una palese contraddizione. Dice prima che questa è l’Inter più forte mai costruita e allo stesso tempo racconta della Juventus favorita».