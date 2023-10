Torino-Inter partita difficile per Inzaghi. E i numeri confermano

Oggi si gioca Torino-Inter (fischio d’inizio alle 18.00), gara valida per la nona giornata della Serie A 2023/24. Un match che si preannuncia difficile per gli uomini di Simone Inzaghi, considerando le statistiche degli avversari.

IN CERCA DEL TRIS – Torino-Inter di oggi segna la ripresa della Serie A 2023/24. E della rincorsa nerazzurra al primo posto in classifica, dopo il pareggio casalingo contro il Bologna. Che dovranno però superare la squadra di Ivan Juric. Infilando la terza vittoria consecutiva contro i granata dopo il doppio 1-0 della scorsa stagione (sempre con la firma dell’ex Marcelo Brozovic). Un risultato che Simone Inzaghi e i suoi uomini dovranno sudarsi, nonostante l’assenza di Duvan Zapata. I numeri dei granata sono infatti l’antitesi dell’approccio nerazzurro.

Torino-Inter, numeri a confronto

PEGGIOR AVVERSARIO – L’Inter di Inzaghi gioca un calcio arioso, a tratti molto veloce. Puntando a far alzare e allargare le maglie avversarie, arrivando a punire a colpo quasi sicuro. Va pertanto in difficoltà contro squadre che rimangono basse, e che cedono volentieri il possesso del pallone. Esattamente come fa il Torino di Juric. Che corre molto meno (108,3 km a partita) rispetto ai nerazzurri (110,9 km) secondo i dati della Lega Serie A. E nemmeno il dato sulle performance offensive deve trarre in inganno. Il Torino è il sesto peggior attacco del campionato (appena 6 gol), conseguenza naturale della pessima produzione offensiva (77 tiri, peggio fa solo il Genoa con 55). Questi numeri testimoniano la tendenza dei granata a giocare un calcio innanzitutto conservativo. Non a caso sono l’ottava miglior difesa in Serie A: appena 9 gol subiti, “solo” quattro più dell’Inter. I nerazzurri di Inzaghi dovranno quindi giocare una gara ai limiti della perfezione per agguantare gli agognati tre punti. Dimenticando i fantasmi di Riccardo Orsolini e Joshua Zirkzee.