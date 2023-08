Sabatini: «Inter, tanti soldi ricavati ma non spesi. Rosa più debole»

Sabatini si concentra sul mercato dell’Inter. Il giornalista critica il fatto di non aver speso i soldi ricavati sia dal percorso Champions League che dalle cessioni di Onana e Brozovic

INDEBOLITA − Sandro Sabatini a Radio Sportiva sul mercato dei nerazzurri: «Sono curioso di vedere la prima amichevole italiana dell’Inter a Ferrara contro una squadra albanese. Io discuto il fatto che l’Inter ha fatto buoni colpi, ma sulla carta sono il terzo e il quarto centrocampista, Frattesi e Samardzic. Per il resto l’Inter ha dovuto combattere con le evidenti difficoltà economiche di Zhang. La squadra ha garantiti 40-50 milioni di euro dalla qualificazione in Champions League, ha incassato i soldi dalla finale, ha incassato più di 50 milioni per Onana e 20 da Brozovic, ma sta squadra non li ha spesi questi soldi. Ha fatto delle operazioni, ma non sono operazioni che hanno mantenuto il livello della squadra come quello dello scorso anno. L’Inter è più debole».