Sabatini: «Inter, Dybala ha vinto e tu hai perso! Critiche? Simoni disse…»

Sandro Sabatini, ospite di “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha parlato della scelta dell’Inter di puntare su Lukaku e non su Dybala. Si è poi soffermato su un errore che in molti fanno nel valutare gli allenatori raccontando un aneddoto di quando lavorava con i nerazzurri.

SFIDA VINTA − Il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter continua a lasciare perplessi in molti. Sabatini si è così espresso: «Il problema dell’Inter è che ha preso Lukaku al posto di Dybala e al momento il belga non vale quanto l’argentino. Il problema del Milan è che ha preso De Ketelaere al posto di Dybala e lui al momento non vale quanto l’ex Juventus. Quindi fino ad ora Joya ha vinto, soprattutto perché ha fatto 7 gol. Per questo bisogna fare i complimenti anche alla Roma e a Mourinho».

Sabatini sul grande errore dei suoi colleghi e dei tifosi

GRANDE ERRORE − Sabatini ha poi parlato dell’errore che fanno in molti nel valutare gli allenatori e ha raccontato un aneddoto di quando lavorava nell’ufficio stampa dell’Inter. Le sue parole: «Io difendo Mourinho da chi dice che la sua squadra non gioca bene. In molte occasioni non ha avuto Dybala. Quando lavoravo nell’ufficio stampa dell’Inter, nella prima stagione di Ronaldo il Fenomeno lui ha saltato tutto il precampionato. In quel precampionato la squadra di Gigi Simoni le perse tutte. Una squadra che poi arrivò seconda e vinse la Coppa Uefa. Simoni al debutto in campionato era sull’orlo dell’esonero e tutti dicevano che doveva essere esonerato. Lui mi chiese il perché tutti giudicavano l’Inter di Ronaldo come se lui avesse già giocato. Lui però non aveva ancora giocato. Questo è l’errore che dopo 25 anni io vedo ancora fare a molti colleghi, tifosi, opinionisti o presunti tali. Giudicano la squadra mettendo sullo stesso piano allenatore e giocatore».