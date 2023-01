Sommer, niente Inter? Bayern Monaco spinge per il portiere. Le ultime

Niente futuro all’Inter in vista per Yann Sommer? Bayern Monaco torna a discutere con Borussia Monachengladbach per il portiere.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su Twitter, il Bayern Monaco e il Borussia Monchengladbach stanno tornando a discutere Yann Sommer, portiere accostato anche all’Inter. Il Club bavarese intende spingere per l’affare questa settimana, vista la richiesta da parte dell’allenatore Julian Nagelsmann di avere un nuovo estremo difensore il prima possibile.

Fonte: Twitter Fabrizio Romano