Sabatini: «Handanovic il tiro doveva prenderlo! Inter, un rischio sminuire»

Sabatini, fra i tanti errori dell’Inter, ne trova anche uno di Handanovic per il pessimo tentativo di parata sullo 0-1 di Raspadori. Il giornalista, nel corso di Pressing Serie A su Italia 1, critica anche Lautaro Martinez.

PAGATO CARO – Sandro Sabatini ritiene che l’impegno di mercoledì scorso abbia pesato: «La Champions League ti porta via tanto. Non c’è solo l’esempio dell’Inter, ma anche del Manchester City e quello clamoroso del PSG che ha perso a Nantes dominato. Però, sulla tattica, sia Roberto Gagliardini sia Hakan Calhanoglu avevano più le caratteristiche di Marcelo Brozovic. Non devi mettere Nicolò Barella, che è uno che va. Stiamo vedendo un campionato anomalo, perché per dieci anni c’era una squadra che si staccava e dicevamo che era la più brava. Quest’anno siamo tutti spiazzati, perché ogni domenica cambia la situazione. Però attenzione: sminuire adesso l’Inter e dire che Edin Dzeko e Lautaro Martinez non vanno bene secondo me è molto rischio per chi lo dice. Io non sono d’accordo: al limite è Lautaro Martinez il punto interrogativo. Che cos’ha? Sinceramente non lo so. Forse soffre il fatto che ogni volta che guarda la panchina c’è Alexis Sanchez che si scalda».

NON PARA – Sabatini se la prende anche con Samir Handanovic per il primo gol del Sassuolo: «Secondo me il portiere… Il tiro è centrale, in qualche modo lo devi prendere. Carta d’identità o aver già comprato il portiere dell’anno scorso o le critiche, ma di sicuro Handanovic è uno anche importante nello spogliatoio dell’Inter. Anche difeso. La gestione in Coppa Italia, dove tutti fanno giocare il secondo portiere, è diversa: gioca sempre lui».