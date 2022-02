Inter-Sassuolo, fallo su Calhanoglu in occasione dello 0-1: la moviola – CdS

Inter-Sassuolo, c’è fallo su Calhanoglu in occasione del primo gol del Sassuolo, ma come riportato dal Corriere dello Sport, il VAR non può intervenire.

LA MOVIOLA – Il primo ed unico errore in Inter-Sassuolo, Fourneau lo commette all’8 minuto di gioco: Berardi su Calhanoglu, l’intervento sembra falloso. L’attaccante del Sassuolo pare colpire la gamba dell’avversario prima di toccare il pallone, ma non è chiaro ed evidente errore e quindi per questo motivo non è stato richiamato all’On Field Review. In seguito a questo episodio, la prestazione dell’arbitro secondo il quotidiano romano viene giudicata positiva. Al 15′ del secondo tempo l’Inter reclama un rigore per un presunto tocco di braccio di Muldur, che però non c’è stato. Voto 5,5 per l’arbitro.

Fonte: Corriere dello Sport – Dario Cervellati