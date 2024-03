Sabatini contro Inzaghi: «Cambi già prestabiliti! E poi Buchanan?»

Sabatini se la prende con Simone Inzaghi dopo l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League per mano dell’Atletico Madrid.

CAMBI A TAVOLINO − Sandro Sabatini a Radio Radio Mattino Sport News si scaglia contro Simone Inzaghi: «Grande partita e grande allenatore l’Atletico Madrid e Simeone. Bravo nei cambi, mi sono sembrati cambi azzeccati. Quelli dell’Inter non mi sono piaciuti, perché già prefissati. Mi riferisco a Dimarco, ad Acerbi nonostante Bastoni giocasse bene. Erano dei cambi fatti prima. Perché non Buchanan, che è stato preso otto milioni a gennaio e non ha giocato mai? Non doveva uscire Thuram, ma Lautaro Martinez. Lautaro Martinez? Sotto i 10 milioni non firma, da quando so io. Se tu finisci a giocare con Pavard a destra e Darmian a sinistra vuol dire che ci stai tanto dentro con la testa».