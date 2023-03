Sabatini: «Conte all’Inter? Difficile che la società possa riprenderlo»

Sandro Sabatini, ospite a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha parlato del possibile ritorno di Conte all’Inter ora che ha rescisso con il Tottenham.

RITORNO – Sandro Sabatini, ha detto la sua sulla possibilità di un ritorno di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter: «No, per me è assolutamente impossibile che Conte ritorni all’Inter. Poi è chiaro che so benissimo che la storia del calcio invita a non usare mai la parola impossibile. Però sono convinto che il club nerazzurro non lo riprenderà perché è andato via con una buona uscita da 7 milioni. Non c’è un’azienda al mondo che sia dello sport e non solo, che riprende un suo ex dipendente dopo che questo un’anno e mezzo fa è andato via con una buona uscita. Non esiste proprio. È una cosa che nessun amministratore delegato, nessun manager e tanto meno nessun padrone può accettare. Conte potrebbe tornare all’Inter se restituisse i 7 milioni di buona uscita, ma credo che questa cosa non si verificherà».