Galderisi: «Conte in una big di Serie A? Sì! In Italia c’è bisogno di lui»

Giuseppe Galderisi, ex giocatore – tra le altre -, del Milan e della Juventus, in un suo intervento a Radio Anch’io Sport ha parlato del ritorno in Serie A di Antonio Conte.

RITORNO – Antonio Conte torna ad allenare in Serie A? Tante le possibilità, Inter compresa. Giuseppe Galderisi esprime un parere riguardo il possibile ritorno: «Allenatori delle big sentono la pressione del ritorno di Conte? Sicuramente sì. Antonio Conte è uno degli allenatori più bravi che abbiamo e dopo questa esperienza al Tottenham lui tornerà sicuramente la situazione migliore e in Italia c’è sicuramente bisogno. Sono felice che si riparli di lui in un campionato italiano che ha bisogno di gente come lui e di costruire qualcosa di importante. Non è semplice da gestire e da capire, ma è un allenatore su cui si può puntare».