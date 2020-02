Rugani, messaggio all’Inter: “Brividi in vista della fase finale! Siamo carichi”

Rugani ha rilasciato un’intervista ai microfoni di “Sky Sport”. Il difensore della Juventus parla della fase finale della stagione, quella in cui si deciderà un po’ tutto, compresa la lotta scudetto con Inter e Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni

BRIVIDI – Daniele Rugani parla dello spirito della Juventus in vista della fase finale della stagione, che ovviamente include anche la grande sfida dell’1 marzo in campionato contro l’Inter: «Tutta la squadra comincia a sentire l’emozione e il brivido della fase finale, la più importante, in cui si decideranno tante cose. Siamo carichi per questa fase che sta arrivando».