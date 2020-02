Inter-Sampdoria, Ranieri aggrega un Primavera. Due blucerchiati a parte

Inter-Sampdoria è la sfida valida per la venticinquesima giornata di Serie A, in programma domenica alle ore 20.45 a San Siro. I blucerchiati di Ranieri hanno svolto quest’oggi un allenamento mattutino. Differenziato per due

REPORT – Inter-Sampdoria è la sfida in programma domenica a San Siro. Claudio Ranieri aggrega un Primavera: “Sul campo 1 del “Mugnaini” Ranieri e lo staff hanno organizzato esercitazioni sullo sviluppo del possesso palla e partite a tema Inter. Specifici programmati per Morten Thorsby (sul campo) e Lorenzo Tonelli (in palestra). Terapie e fisioterapia per Kristoffer Askildsen e Alex Ferrari. Aggregato Lorenzo Avogadri, portiere della Primavera”.

Fonte: sampdoria.it