Rossi: «Inter e Lenovo più che sponsorizzazione, incontro di mentalità»

Dopo le parole di Antonello, ecco quelle di Luca Rossi. Il Presidente di Intelligent Devices Group di Lenovo ha commentato su “Lenovo.com” la rinnovata collobarazione tra Inter e Lenovo

MENTALITÀ − Rossi ritiene la collaborazione con l’Inter più di una sponsorizzazione: «Sin dalla nostra prima unione, la nostra partnership tecnologica con FC Internazionale Milano ha prodotto miglioramenti tangibili reali nelle prestazioni. Più che una sponsorizzazione, questo è un incontro di mentalità vincenti dedicate al successo continuo sia dentro che fuori dal campo. Concentrati su una visione audace per consentire a tutti una tecnologia più intelligente, siamo ansiosi di continuare a rafforzare la nostra partnership per fare progressi reali nella trasformazione digitale dell’Inter in un club del futuro per la sua prossima generazione di tifosi e una comunità più ampia».

Fonte: Lenovo.com