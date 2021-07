Inter, per Bellerin serve apertura Arsenal. Dumfries verso l’Inghilterra – SM

Bellerin rimane il primo nome sulla lista dell’Inter per il ruolo di esterno destro. Con Dumfries ormai destinato in Inghilterra, secondo “Sport Mediaset” i nerazzurri stanno aspettando un’apertura dell’Arsenal per poi affondare sullo spagnolo.

PRESTITO CON DIRITTO – L’Inter rimane sempre molto interessata a Denzel Dumfries, ma il PSV Eindhoven sta trattando con l’Everton e la destinazione dell’esterno olandese, salvo sorprese, sarà l’Inghilterra. Il nome principale per la fascia destra nerazzurra al momento è Hector Bellerin (vedi articolo). Secondo quanto riporta “Sport Mediaset”, lo spagnolo ha posto un ultimatum all’Arsenal: o Inter o permanenza a Londra. Serve però un’apertura dei Gunners al prestito con diritto di riscatto, l’unica formula che possono offrire i nerazzurri in questa fase del mercato. Per ora l’Arsenal non ha aperto, ma il club milanese spera che Bellerin possa convincere la propria dirigenza a lasciarlo partire. L’esterno classe ’95 andrebbe a sostituire Achraf Hakimi sulla fascia destra dell’Inter di Simone Inzaghi.