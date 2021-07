Antonello: «Partnership Inter-Lenovo essenziale per nuovi traguardi»

L’Amministratore Delegato dell’Inter, Alessandro Antonello ha parlato del rinnovamento della collaborazione tra nerazzurri e Lenovo. Le parole del dirigente sono riportate da “Lenovo.com”

ESSENZIALE − Così Antonello sulla rinnovata intesa fra club e Lenovo (vedi articolo): «La fusione tra calcio e tecnologia è ora essenziale per portare l’Inter a nuovi traguardi – dal modo in cui interagiamo con i nostri tifosi agli strumenti che abbiamo a disposizione – questa partnership con Lenovo è al centro di tutto ciò. Siamo lieti di approfondire la nostra partnership con Lenovo: insieme possiamo alimentare l’innovazione per rendere l’Inter sempre più tecnologicamente avanzata e lungimirante».

Fonte: Lenovo.com