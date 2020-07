Ronaldo: “Ci mancano i tifosi! La lotta contro il razzismo riguarda tutti”

Ronaldo Luís Nazário de Lima, meglio noto come “il fenomeno”, intervenuto in video durante il World Football Summit insieme a Gianni Infantino, oltre ad aver parlato dell’assenza dei tifosi negli stadi dovuta all’emergenza sanitaria, ha parlato anche della lotta al razzismo.

MANCANO I TIFOSI – Ronaldo parla dell’assenza dei tifosi allo stadio: «Ci mancano i tifosi, come ex giocatore posso dire che tutto ciò che facciamo è per loro. Quando ho segnato un goal ero felice per i fan. Ero felice di vedere le persone felici».

CONTRO IL RAZZISMO – Ronaldo conclude parlando in particolare della lotta contro il razzismo: «La lotta contro il razzismo non è una lotta per i neri, è una lotta per tutti. Nessuno nasce razzista. Dobbiamo combattere contro le persone che imparano a essere razziste. Ed è la lotta di tutti. Abbiamo una voce forte e dobbiamo usarla. Ero così felice di partecipare alla campagna contro il razzismo. Dobbiamo continuare a combattere. Dobbiamo combattere ogni giorno».