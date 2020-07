Galante: “Inter, con Conte ci si aspettava di piÃ¹! Prima di dare un voto…”

Galante: “Inter, con Conte ci si aspettava di più! Prima di dare un voto…”

Fabio Galante, ex difensore di Inter e Torino, in vista della partita di lunedì sera proprio tra le sue due ex squadra in un’intervista a “Toro News” si è soffermato parlando in particolare del momento difficile dei nerazzurri.

ASPETTATIVE – Fabio Galante, ex difensore dell’Inter, in un’intervista ha parlato del momento della squadra nerazzurra: «Non è mai facile giudicare. Il minimo è stato raggiunto, confermando la qualificazione in Champions League. Con l’arrivo di Conte e di tanti altri giocatori di livello ci si aspettava qualcosa di più. È chiaro che un voto non si può dare oggi, poiché ad agosto ci saranno ancora le partite di Europa League, che potrebbero valere il primo trofeo dell’era Zhang. Non si costruisce una grande società dal niente, ma passo dopo passo. Penso che l’Inter stia maturando come brand e come parco giocatori. Il futuro è roseo e dalla parte dei nerazzurri».

Fonte: Toro News.