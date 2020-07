Pedullà: “Inter, Conte da interpretare! Ecco cosa voleva dire. Il contratto…”

Pedullà – dopo le ultime novità per la fascia sinistra – a “Sportitalia Mercato” commenta le voci su Conte, che sembra particolarmente deluso dopo le ultime partite dell’Inter

MESSAGGIO FORTE – Nell’ultimo periodo Alfredo Pedullà è stato particolarmente duro con il tecnico dell’Inter:«Chi conosce un po’ Antonio Conte – e io dopo anni penso di conoscerlo bene -, il suo discorso va interpretato e approfondito. Ha detto a più riprese che si confronterà con la società a fine stagione. Dal mio punto di vista questo significa che il suo pensiero è: “O alziamo l’asticella oppure reinterpretiamo tutto”. Quindi Conte chiederà alla società altri investimenti importanti sul mercato dopo quelli già ottenuti. Il contratto è piuttosto blindato per cifre e durata, ma se Conte parla così significa che qualcosa non gli è andata bene nel corso della stagione…». Pedullà non ha dubbi sul “mal di pancia” del tecnico nerazzurro, ma qualcosa da ridire su modi e tempi sì.