Infantino: “Razzismo? Tolleranza zero. Cinque cambi? Attenti alla salute”

Infantino, presidente FIFA, in un’intervista rilasciata durante il World Football Summit in compagnia dell’ex attaccante dell’Inter, oggi presidente del Valladolid, Ronaldo (QUI il suo intervento), ha parlato della ripresa e del razzismo.

SALUTE DEI GIOCATORI – Gianni Infantino, numero uno della FIFA, ha parlato della ripresa del campionato e in particolare soffermandosi sulla salute dei giocatori, costretti a un vero tour de force: «Le cose torneranno alla normalità, ma speriamo che il calcio sia ancora meglio di prima. La Champions League termina alla fine di agosto, poi abbiamo partite internazionali, poi i campionati, poi i campionati europei e poi nella stagione 2020/21, che ha i Mondiali, quindi è un programma serrato. Dobbiamo stare molto attenti alla salute dei giocatori. Abbiamo la regola delle cinque sostituzioni e forse dovrebbe continuare. Dobbiamo valutarlo».

TOLLERANZA ZERO – Infantino riguardo il tema razzismo e il supporto di alcuni giocatori alla causa del movimento Black Lives Matter: «Abbiamo una politica di tolleranza zero contro tutte le forme di discriminazione incluso il razzismo. Dobbiamo dire di no alla violenza. E vogliamo dare l’esempio in questo particolare dibattito».