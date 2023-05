Rocchi: «Caso Lukaku? Massa non pensava che lui reagisse!»

Gianluca Rocchi è ritornato sul caso Romelu Lukaku, bersagliato dai cori razzisti durante Juventus-Inter di Coppa Italia. La spiegazione in merito all’ammonizione dell’arbitro Davide Massa

CONTRO IL RAZZISMO − Il designatore Rocchi ha risposto alla domanda sul tema razzismo citando l’episodio di Lukaku in Juventus-Inter. Le sue parole su Sport Mediaset: «Noi odiamo il razzismo come tutti, siamo contro chi offende e minaccia. Al tempo stesso abbiamo un regolamento che ci lascia un’interpretazione oggi limitata. Va rivisto qualcosa. Non vogliamo passare per quelli che non capiscono le situazioni. Lukaku? Massa non pensava che Lukaku reagisse ad una cosa di stampo razziale non pensando che il presupposto fosse questo. Anche noi useremo il buon senso e la lotta contro chi si comporta in modo assurdo».