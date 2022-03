Rocchi-AIA, tensione altissima. Cambio dalla prossima stagione? – CdS

L’Inter ha pareggiato 1-1 contro il Torino di Juric domenica sera. Nel primo tempo c’è stato un episodio che ha scatenato molte polemiche, il contatto tra Ranocchia e Belotti da rigore non visto da Guida e Massa. La posizione di Gianluca Rocchi, ora, sembra essere in discussione dopo le tensioni con l’AIA.

ROTTURA – L’episodio Ranocchia-Belotti è solo l’ultimo di una serie di tanti episodi controversi di questa stagione. Gianluca Rocchi, designatore CAN della Serie A e B, è in bilico. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport questo mattina infatti, la tensione tra Rocchi e l’AIA, in particolare con il suo presidente Trentalange, è alle stelle. Alla base della tensione ci sarebbe la politica di Rocchi non approvata dall’AIA, ovvero una linea giovane che dia spazio ad arbitri meno esperti, anche in big match o partite delicate. Secondo il Cds dalla stagione 2022/2023 potrebbe esserci una svolta, l’addio di Rocchi e l’arrivo di Roberto Rossetti, attuale designatore della Uefa. Rossetti era a Coverciano per l’ultimo raduno. La decisione finale però verrà presa al termine della stagione quando si potrebbe chiudere il rapporto tra Rosetti e la UEFA.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna