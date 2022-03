Capienza 100%, via libera per Italia-Macedonia! Serie A in attesa – SM

L’Inter ha pareggiato 1-1 contro il Torino e sabato affronterà la Fiorentina a San Siro. Dopo questo match ci sarà la pausa per le nazionali con l’Italia impegnata nei playoff per volare a Qatar 2022. Il ministro Speranza ha poco fa annunciato che questa sfida sarà davanti al 100% della capienza.

CAPIENZA – L’Inter giocherà con la Fiorentina sabato nell’ultimo match prima della sosta delle nazionali. In questa pausa però, per la Serie A e per il calcio italiano, arriverà una svolta decisiva sulla capienza. Stando a quanto riporta Sportmediaset infatti, il ministro Speranza ha dato il via libera al 100% della capienza per Italia-Macedonia del Nord. «Nulla osta – spiega Sportmediaset tramite le parole di Speranza – stante l’attuale situazione epidemiologica e l’importanza dell’evento, ad autorizzare la presenza del pubblico pari alla capienza dello stadio Barbera di Palermo per la partita Italia-Macedonia del Nord, valida per i playoff di qualificazione al Mondiale 2022, in programma il 24 marzo prossimo». C’è attesa ora per il via libera definitivo della sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, che potrebbe svoltare anche la capienza in Serie A.

Fonte: Sportmediaset