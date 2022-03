Eriksen, dopo il ritorno in campo arriva la convocazione dalla Danimarca!

L’Inter ha salutato Christian Eriksen lo scorso dicembre con il danese che, impossibilitato a giocare in Serie A, ha dovuto rescindere il contratto e volare in Premier League. Il danese è tornato a giocare e questo vale anche la chiamata della sua Danimarca.

CONVOCATO – Non finisco le buone notizie che riguardano Christian Eriksen. Il centrocampista ex Inter infatti, dopo il ritorno in campo con il Brentford in Premier League, potrà tornare a giocare con la sua Danimarca. Poco fa, la nazionale danese, ha rilasciato i convocati per le amichevoli con Olanda e Serbia.

Eriksen tilbage i landsholdstruppen!

Landstræner, Kasper Hjulmand, har netop offentliggjort truppen til de kommende testkampe mod hhv. Holland og Serbien, hvor Christian Eriksen var på listen over de 23 udvalgte.#ForDanmark #landsholdet #herrelandsholdet pic.twitter.com/5lxfEVG9su — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) March 15, 2022

Nella didascalia viene proprio annunciato il ritorno di Christian Eriksen. L’ultima presenza dell’ex Inter è di Euro2020, proprio in quel Danimarca-Finlandia dove accusò il malore. Un’altra bella notizia.