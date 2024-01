Rimedio: «Bisseck su Strootman? Chiaramente fallo, errore!»

Alberto Rimedio non lascia scampo sull’episodio Yann Bisseck-Kevin Strootman. Il giornalista giudica in questo modo l’azione del gol dell’Inter alla Domenica Sportiva.

EPISODIO – Alberto Rimedio non ci va giù tranquillamente sull’episodio del gol dell’Inter contro il Genoa allo stadio Luigi Ferraris: «L’errore è grave, la spinta a due mani è codificata fallo come step-on-foot. Quello di Bisseck è chiaramente un fallo, l’arbitro ha detto di aver visto e di aver giudicato il contatto lieve? Non lo so, ma è l’unica spiegazione al non intervento del Var. I due più bravi in Italia, Doveri e Irrati, sbagliano e può capitare».